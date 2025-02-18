Москва, 18 февраля, 2025, 18:40 — ИА Регнум. Российская делегация в ходе переговоров с представителями США 18 февраля в Эр-Рияде отметила важность устранения первопричин конфликта на Украине и создания условий для долгосрочного мира. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

РИА Новости/МИД РФ

Министерство отметило, что стороны диалога обменялись мнениями по ситуации на Украине. Они также подтвердили, что настроены на урегулирование кризиса.

«С российской стороны подчеркнута необходимость устранения его первопричин, создания условий для прочного и долгосрочного мира, обеспечения безопасности и законных интересов всех стран региона», — говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Также делегации договорились продолжать совместную работу по этому направлению через спецпредставителей, которых назначат в ближайшее время.

МИД уточнил, что участники встречи в Эр-Рияде обсуждали широкий круг вопросов, в том числе перспективы нормализации российско-американских отношений. Они договорились незамедлительно организовать соответствующие консультации.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, участвовавший в переговорах, сообщил, что американская сторона выбрала представителем в переговорную группу с Россией по украинскому кризису спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога.

«Келлог будет вести контакты с Киевом и Европой. Для российско-американского трека США выделят специального человека или группу представителей», — рассказал Ушаков журналистам.

Как передавало ИА Регнум, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде прошли 18 февраля. Встреча продлилась 4,5 часа. Москву представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и Ушаков. Помощник президента заявил, что стороны договорились учитывать интересы друг друга и продвигать двусторонние отношения.

Глава киевского режима Владимир Зеленский возмутился тем, что Украину обсуждают без участия самой Украины. Он заявил, что Киев не будет выполнять никакие ультиматумы Москвы и Вашингтона.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности России к конструктивным переговорам по урегулированию конфликта на Украине. В январе он подчеркнул, что целью диалога по этому вопросу должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие, которым киевский режим воспользуется для перегруппировки сил и перевооружения. Он также отметил важность устранения первопричин кризиса.