Москва, 18 февраля, 2025, 18:24 — ИА Регнум. Выпуск углеродных единиц позволили снизить углеродный след крупных промышленных предприятий России. Подробностями 18 февраля поделилась победительница четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Ольга Головихина.

Пресс-служба «Лидеры России»

Она отвечает за работу по реализации климатических проектов в компании «Росатом Инфраструктурные Решения». Действия направлены на снижение выбросов парниковых газов в организациях из различных секторов промышленности. В 2024 году в России реализовали три соответствующих климатических проекта.

«Мы помогаем нашим партнерам стать экологичнее, снизить углеродный след и соответствовать самым высоким мировым стандартам. Исследуем производственные процессы, ищем и реализуем климатические проекты для заказчиков, проводим верификацию отчетности по парниковым газам, оцениваем результаты научных изысканий», — поделиласьГоловихина.

Пресс-служба «Лидеры России» Ольга Головихина

Ее команда также выдает заключения, позволяющие предприятию официально подтвердить эффект по улучшению деятельности или по внедрению снижающих выбросы парниковых газов технологий. После этого предприятие может подать заявление на выпуск углеродных единиц в российском реестре.

По словам Головихиной, система углеродного регулирования в России развивается. В пример она правела практику Сахалинской области, где предприятиям установили квоты на выбросы парниковых газов и ставку за их превышение. При этом у организации сохранился выбор: модернизировать производственный процесс или нет. Если же компания превысила квоту, то можно приобрести углеродные единицы или реализовать климатический проект, покрыв свои превышения.

Среди реализованных Ольгой проектов цифровой модуль «Экологический мониторинг» в Обнинске на производстве, который в режиме реального времени контролирует ситуацию с выбросами. На Сахалине регулярно проводится верификация выбросов парниковых газов. В проекте с ОАО «РЖД» выпустили более 17 тыс. углеродных единиц благодаря климатического проекта.

Ольга Головихина более 17 лет работает в атомной отрасли, дойдя до должности директора по направлению «Устойчивое развитие» «Росатом Инфраструктурные Решения». Ранее она занималась внедрением экологической отраслевой политики, вопросом радиационной безопасности, много работала по экологической повестке с регионами.

Пресс-служба «Лидеры России»

Общение с коллегами по конкурсу она поддерживает до сих пор. На Сахалине встретиласьс выпускником «Лидеров России» Андреем Горбуновым. переехав, мужчина начал развивать в регионе Восточный водородный кластер. А с победителем третьего сезона «Лидеров России» Миленой Милич Головихина работает над реализацией федерального закона о достижении углеродной нейтральности Сахалинской области. По словам директора РИР, сообщество «Лидеров» растет, что ее очень радует.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента страны Владимира Путина. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира.

Как сообщало ИА Регнум, Путин отметил, что до 2060 года Россия намерена достичь углеродной нейтральности. По словам президента, для выполнения поставленной цели в стране используется весь доступный и эффективный инструментарий по сокращению парниковых выбросов, включая атомную энергетику, гидроэнергетику, наращивание поглощающей способности лесов и экологически чистых технологий во всех секторах экономики.