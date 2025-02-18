Курск, 18 февраля, 2025, 18:57 — ИА Регнум. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 18 февраля сообщил, что в регионе начал работу реестр пропавших жителей приграничья.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«На сайте правительства Курской области заработал реестр жителей приграничья, с которыми утратили связь родственники. Чтобы найти информацию о своем близком, нужно ввести его фамилию и имя», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, Хинштейн прикрепил видеоинструкцию: после ввода данных пропавшего нужно нажать кнопку «поиск», тогда в графе «информация о гражданине» появится статус человека — «в розыске», «найден» или «данные не обнаружены».

Также врио губернатора подчеркнул необходимость в обращении в МВД России в случае, если информацию о пропавшем найти не удается.

«Верю, что общими усилиями мы сумеем добиться главной цели: скорейшего возвращения людей домой. Мы их очень и очень здесь ждем», — добавил Хинштейн.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 25 января Хинштейн заявлял о необходимости публикации в открытом доступе списков пропавших без вести жителей курского приграничья для тех, кто хочет отыскать родственников.

11 января МВД РФ сообщило о поиске 1174 жителей Курской области, пропавших с августа 2024 года. Информацию о 240 из них уже получили. Количество мирных жителей, признанных потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами.

В ноябре прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти делают всё возможное для возвращения вывезенных на Украину жителей региона. Он подчеркнул, что подобные договоренности являются результатом очень сложных переговоров.