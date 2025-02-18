Анкара, 18 февраля, 2025, 18:26 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна станет «идеальным местом» для возможных переговоров России, Украины и Соединенных Штатов Америки. Об этом он рассказал 18 февраля на пресс-конференции после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Анкаре.

Turkish Presidency/Global Look Press Реджеп Тайип Эрдоган

«Учитывая активную дипломатию, которую мы вели в течение последних 13 лет, общаясь со всеми сторонами, наша страна станет идеальной страной для возможных переговоров, которые могут состояться в будущем между Россией, Украиной и США», — заявил Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с Зеленским.

Он подчеркнул, что конфликт на Украине уже должен закончиться.

«Я заявил, что наша страна будет продолжать работать над реализацией постановления, направленного на обеспечение безопасности коммерческого судоходства в Чёрном море. Мы считаем, что такое постановление послужит мерой укрепления доверия в процессе, ведущем к переговорам», — уточнил Эрдоган.

При этом он добавил, что дипломатическая инициатива президента США Дональда Трампа по разрешению украинского конфликта совпадает с политикой Турции по этому вопросу.

«Господин Трамп инициировал переговорный процесс. Такой подход соответствует политике Турции на протяжении последних трех лет. Переговоры в Стамбуле — это точка отсчета для тех пунктов, которые наиболее близки к соглашению между сторонами», — заключил турецкий лидер.

18 февраля в Анкаре прошли переговоры Эрдогана и Зеленского по урегулированию конфликта на Украине. До начала встречи глава киевского режима заявил, что намерен обсудить с турецким президентом, какие гарантии безопасности Турция может предоставить Украине.

В этот же день в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями России и США. Они продлились 4,5 часа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что между делегациями был серьезный разговор по всем вопросам. Пока трудно сказать, что позиции России и США сближаются, но разговор об этом шел, подчеркнул он.

Ушаков добавил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе. По его словам, о конкретных датах трудно говорить, нужна плотная работа.

Также он сообщил, что представители России и США изложили свои принципиальные подходы по Украине. По этому вопросу отдельные команды переговорщиков начнут контакты в свое время.

В результате переговоров министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и руководитель Госдепа США Марко Рубио договорились назначить команды для начала работы по скорейшему урегулированию украинского конфликта. Помимо этого, стороны также согласились создать механизм консультаций для устранения раздражителей в двусторонних отношениях. Кроме того, Лавров рассказал, что представителям России и США поручено обсудить, что необходимо для подготовки встречи президентов двух стран.

В мае 2024 года Путин заявил, что парафированный проект договора между Россией и Украиной, который согласовали на переговорах в Стамбуле, мог снова стать основой для урегулирования конфликта. Глава страны напомнил, что проект соглашения подписал глава украинской делегации Давид Арахамия.

Депутат заявил, что Россия согласилась бы на мирное урегулирование конфликта в том случае, если бы Украина отказалась от идеи вступления в НАТО. Но в ситуацию в том числе вмешался бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он приехал в Киев и настоял на продолжении боевых действий.