Вашингтон, 18 февраля, 2025, 18:08 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается собрать обрывки информации о российско-американских переговорах в Эр-Рияде из косвенных источников. Об этом 18 февраля пишет Bloomberg.

Tarasov/Global Look Press Владимир Зеленский

«Зеленский рыскает в поисках обрывков информации из вторых рук, пока официальные лица России и США обсуждают будущее его страны», — говорится в материале.

Отмечается, что глава киевского режима теперь сталкивается с самым большим вызовом — необходимостью избежать «сговора» между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Подчёркивается, что это может поставить Украину перед жёстким выбором: «проглотить неприемлемую сделку или продолжить бороться, но без поддержки США».

Агентство обратило внимание на то, что пока министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио вели переговоры в Эр-Рияде, Зеленский пытался «заручиться поддержкой мирового сообщества в Турции».

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля состоялись переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что был серьёзный разговор по всем вопросам, стороны договорились учитывать интересы друг друга, изложили свои принципиальные подходы по Украине.

Рубио после переговоров заявил, что завершение украинского конфликта откроет России и США путь к сотрудничеству в экономике и геополитике. Он подчеркнул, что Россия является незаменимым участником запуска мирного процесса. По его словам, санкции против России стали следствием украинского кризиса, и задача США — положить этому конец.

Зеленский 18 февраля встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Накануне он заявил, что намерен обсудить гарантии безопасности Украины со стороны Турции, а также пригрозил тем, что территория украинского государства станет вторым Афганистаном, если её не примут в НАТО и не предоставят гарантий безопасности.

Кроме того, на фоне переговоров России и США Зеленский отменил свой визит в Саудовскую Аравию, заявив, что перенёс его на 10 марта.