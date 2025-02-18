Эр-Рияд, 18 февраля, 2025, 18:04 — ИА Регнум. Делегация США перед началом переговоров с представителями России в Эр-Рияде 18 февраля не стала отвечать на вопросы журналистов про Украину. Об этом сообщило агентство Reuters.

Freddie Everett/Us State/Global Look Press

«Чиновники проигнорировали громкие вопросы журналистов, интересующихся, оттесняют ли США украинцев на второй план», — говорится в материале.

Также американская делегация не ответила, к каким уступкам Вашингтон планирует призывать Москву.

Как передавало ИА Регнум, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде начались 18 февраля в 10:30 мск и продлились 4,5 часа. Москву представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От Вашингтона на встречу прибыли госсекретарь США Марко Рубио, помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Лавров после завершения переговоров назвал их очень полезными. Он отметил, что участники встречи не просто слушали, но и слышали друг друга. По мнению министра, американская сторона начала лучше понимать позицию России.

Накануне Лавров подчеркнул, что Россия не пойдет ни на какие уступки в ходе разрешения украинского кризиса. Он также допустил, что американская сторона сумеет помочь в урегулировании этого конфликта, поскольку играет в нем главную роль с самого начала.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что переговоры РФ и США в Эр-Рияде стали для него сюрпризом. Он планировал нанести визит в Саудовскую Аравию, но теперь передумал и перенес его на март.

Ранее Зеленский заявил, что не будет призвать переговоры России и США в Эр-Рияде. По его мнению, договоренности по Украине, достигнутые без ее участия, не имеют результатов.