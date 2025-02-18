Симферополь, 18 февраля, 2025, 17:55 — ИА Регнум. Владельцы крупнейшего плательщика налогов в Крыму финансировали украинские формирования и теракты, в связи с чем это предприятие подлежит национализации. Об этом 18 февраля заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов со ссылкой на результаты расследования с участием российских спецслужб.

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

По словам Константинова, пивобезалкогольный комбинат «Крым» является самым крупным налогоплательщиком и одним из крупнейших производителей в южной части России.

«Работа антитеррористической комиссии показала, что собственники, которые прячутся за границей, самым активным образом участвуют в финансировании ВСУ и спонсировании террористических актов», — сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

Глава крымского парламента отметил, что работа комиссии и расследование по этому предприятию были непростыми и тщательными, так как нельзя было допустить ошибку. В данный момент на комбинате уже работает временная администрация, потому что это крупное и важное для региона предприятие, добавил Константинов.

«Спецслужбы все тщательно проверяли, чтобы не было ошибки… Никакой компенсации [собственникам] не предусмотрено, так как это национализация собственности врагов России», — уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля Константинов рассказал, что власти Крыма подготовили очередной пакет имущества украинских бизнесменов для национализации. Он уточнил, что среди прочего будет национализировано имущество семьи львовского бизнесмена Олега Геншафта, бывшего депутата Верховной рады Украины Людмилы Денисовой и других иностранных граждан.

Ранее, 23 декабря 2024 года, глава крымского парламента заявил, что в Крыму ещё есть активы украинских олигархов, которые враждебно относятся к России. Он подчеркнул, что власти республики продолжат поиски этого имущества для национализации.