Анкара, 18 февраля, 2025, 17:56 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский на фоне переговоров РФ и США отменил свой визит в Саудовскую Аравию. Об этом он рассказал 18 февраля журналистам.

Kay Nietfeld/Global Look Press Владимир Зеленский

«Я не знаю, кто там будет оставаться, а кто ехать. Мне все равно… Я не хочу совпадений, поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию, мы связались с партнерами в Саудовской Аравии… и договорились, что 10 марта я буду с официальным визитом, а США мы ожидаем в Киеве», — заявил он во время брифинга.

Ранее агентство Reuters сообщило, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлоготправится в Киев вечером того же дня. Отмечается, что целью визита стало обсуждение мирное урегулирование украинского кризиса.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля состоялись переговоры американской и российской сторон в Эр-Рияде, они продлились 4,5 часа. Глава МИД Сергей Лавров, представлявший РФ на переговорах вместе с помощником президента Юрием Ушаковым, отметил, что разговор с представителями США был очень полезным, стороны начали слушать и слышать друг друга.

Делегация РФ договорилась с США, что процесс урегулирования конфликта на Украине будет запущен в ближайшее время, добавил Лавров.

17 февраля Зеленский заявил, что не станет признавать итоги переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Он также добавил, что будет расценивать какие-либо переговоры про Украину без участия украинской стороны как не имеющие результатов.