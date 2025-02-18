Эр-Рияд, 18 февраля, 2025, 17:44 — ИА Регнум. Делегация США в Эр-Рияде удивилась, увидев, что общая сумма потерь американских компаний от ухода из России составила 300 млрд долларов. Об этом 18 февраля заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Что касается цифры в 300 миллиардов, мы табличку всем раздали, мы эту табличку обсудили со всеми. Действительно, для американцев это было такое удивление», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

Дмитриев добавил, что стороны обсудили, что экономические проекты могут быть крайне позитивными для граждан обеих стран.

«Это создаёт позитивную канву, в том числе, в сфере здравоохранения, в других сферах», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, Дмитриев прибыл в Эр-Рияд вместе с российской делегацией на переговоры с представителями США. Находясь в столице Саудовской Аравии, он сообщил журналистам, что американские компании из-за ухода из РФ потеряли $300 млрд.

Дмитриев также заявил, что Россия и США обсуждали вопрос санкций, введённых против РФ. Российская сторона указала на то, что ограничения сильнее всего ударили по американским компаниям. Пока диалог по этой теме находится в начальной стадии.

Встреча делегаций России и США продлилась 4,5 часа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что переговоры прошли неплохо. По его словам, был серьёзный разговор по всем вопросам. Пока трудно сказать, что позиции двух стран сближаются, но разговор об этом шёл, подчеркнул он.

Госсекретарь США Марк Рубио после переговоров заявил, что завершение украинского конфликта откроет России и США путь к сотрудничеству в экономике и геополитике. Он подчеркнул, что Россия является незаменимым участником запуска мирного процесса. По его словам, санкции против России стали следствием украинского кризиса, и задача США — положить этому конец.