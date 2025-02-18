Эр-Рияд, 18 февраля, 2025, 18:44 — ИА Регнум. Политика по сдерживанию России провалилась, это надо признать. Об этом заявил 18 февраля Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Многие американские компании просто потеряли очень существенные будущие доходы, потеряли свои позиции на рынке… Администрация бывшего президента Джо Байдена давала очень много дезинформации, очень много неправильных посылов», — уточнил он в беседе с телеканалом CNN.

Глава РФПИ также отметил, что прошедшие в Эр-Рияде переговоры между РФ и США являются огромным достижением, так как стороны начали говорить в позитивном и профессиональном ключе. Тем не менее предстоит пройти «трудный путь» в процессе налаживания отношений между странами, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля состоялись переговоры американской и российской делегаций в Эр-Рияде. Глава МИД Сергей Лавров, представлявший РФ на переговорах вместе с помощником президента Юрием Ушаковым, отметил, что разговор с представителями США был очень полезным, стороны начали слушать и слышать друг друга.

Дмитриев также прибыл в Эр-Рияд вместе с российской делегацией для переговоров. Он сообщил журналистам, что американский бизнес после ухода из России потерял $300 млрд, поэтому сотрудничество двух стран может быть выгодно как Москве, так и Вашингтону. Делегацию США также удивили потери бизнеса от ухода из РФ.

Глава РФПИ также рассказал, что одной из тем переговоров России и США стал вопрос антироссийских санкций. Представитель российской делегации отметил, что ограничения сильнее всего ударили по американским компаниям, диалог по решению этого вопроса пока в начальной стадии.