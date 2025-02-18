Анкара, 18 февраля, 2025, 18:06 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 18 февраля заявил, что Киев не согласится на требования России и США, если Москва и Вашингтон выдвинут Украине ультиматум. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

Global Look Press

Он предположил, что в Эр-Рияде на российско-американских переговорах обсуждается «ультиматум», выдвинутый в феврале 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным.

«Снова [говорят] об Украине без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на такие ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас пойдем на это?» — заявил Зеленский в ходе брифинга по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля 2022 года Путин выступил с видеообращением, объявив о начале специальной военной операции, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины.

В июне 2024 года президент РФ заявил, что для начала переговоров по урегулированию ситуации на Украине Киев должен отказаться от планов войти в НАТО. Еще одним условием для переговоров является обязательный учет современных территориальных реалий.

Путин 12 февраля провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидеры двух стран согласились, что ситуацию на Украине можно урегулировать путем переговоров. Президент России подчеркнул, что необходимо устранить первопричины конфликта.

В ходе российско-американских переговоров в Эр-Рияде 18 февраля стороны пришли к выводу, что втягивание Украины в НАТО было крупнейшей ошибкой администрации предыдущего американского президента Джо Байдена.

Делегация РФ договорилась с американскими коллегами, что процесс урегулирования конфликта на Украине будет запущен в ближайшее время, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что представители РФ и США на переговорах обсуждали сближение позиций двух государств.