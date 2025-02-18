Минск, 18 февраля, 2025, 17:53 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил фельдмаршалу ливийской армии Халифе Белкасиму Хафтару сертификаты на покупку 10 автобусов и стольких же тракторов. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщило агентство «БелТА».

БелТа/ РИА Новости

Также сообщается, что ливийский фельдмаршал подарил Лукашенко традиционную саблю. Помимо этого белорусский лидер обещал посетить Ливию, а также просил Хафтара «приезжать в любой момент».

«Приезжайте в любое время к нам. Будем рады. Но я в Ливию приеду», — приводит слова главы Белоруссии агентство.

Кроме того, Лукашенко передал фельдмаршалу корзину с различными белорусскими продуктами питания и сладости.

Как сообщало ИА Регнум, белорусский лидер не впервые обменивается подарками в ближневосточными коллегами. Так, 15 декабря, во время визита в Оман Лукашенко подарил султану Хайсам бен Тарек Аль Саиду слуцкий пояс и пистолет-пулемет системы Шпагина (ППШ), а в ответ получил презент в виде традиционного оманского кинжала.