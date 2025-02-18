Владимир, 18 февраля, 2025, 17:27 — ИА Регнум. Житель Владимира упал с 18-го этажа на крышу припаркованной машины и выжил. Об этом 18 февраля сообщил Telegram-канал «112».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Инцидент произошёл на проспекте Строителей. 27-летний молодой человек пришёл в гости к знакомым, высунулся в окно и выпал. Приземлился он на крышу легкового автомобиля.

«Очевидцы сбежались, ожидая увидеть самое страшное, но нет. Парень оказался жив», — говорится в сообщении.

Отмечается, что его аккуратно сняли с авто и госпитализировали. Предположительно, он был в состоянии наркотического опьянения.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года в Ульяновске школьница выжила после падения с 16-го этажа. Она сломала позвоночник и таз.

В феврале 2024 года жительница Екатеринбурга выжила после падения с 20-го этажа. Инцидент произошёл на улице Крауля в жилом комплексе «Янтарная долина». Отмечалось, что на место оперативно прибыли медики из реанимационной бригады, пострадавшую госпитализировали. Какие именно травмы она получила, не сообщалось.