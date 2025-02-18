Вашингтон, 18 февраля, 2025, 17:51 — ИА Регнум. Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог отправится в Киев. Об этом 18 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с его графиком.

IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press Кит Келлог

Отмечается, что поездка Келлога на Украину для обсуждения мирного урегулирования запланирована на вечер 18 февраля. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что ждет спецпредставителя США 20 февраля.

«Мы ждем Келлога. У нас была такая договоренность… будет двое суток, может, больше. Я хочу поехать с ним на фронт. Думаю, что он не откажет. Я хочу, чтобы он изучил все вопросы, детали, чтобы он пообщался, прежде всего, с нашими военными, дипломатами, чтобы он увидел ситуацию на разном уровне», — передает его слова агентство «Укринформ».

Как ранее передавало ИА Регнум, 18 февраля состоялись переговоры делегаций России и США. От российской стороны присутствовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. В составе американской делегации были госсекретарь Марко Рубио, помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

В тот же день начались переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Зеленским по урегулированию конфликта на Украине. Накануне он отмечал в беседе с журналистами, что намерен обсудить гарантии безопасности Украины со стороны Турции. Зеленский также пригрозил, что территория украинского государства станет вторым Афганистаном, если ее не примут в НАТО и не предоставят гарантий безопасности.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Зеленский в качестве главы государства нелегитимен. В конституции Украины нет указаний о продлении полномочий президента, даже в условиях военного положения, о чем неоднократно напоминал глава российского государства.