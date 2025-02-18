Эр-Рияд, 18 февраля, 2025, 17:19 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского давно пора урезонить, что подтверждает атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) по нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Об этом 18 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Он подчеркнул, что ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Казахстана, и явно это приказал сделать кто-то из Киева.

«Это должно укрепить всех во мнении, что так дальше продолжаться не может, этого человека и всю его команду необходимо урезонить, дать по рукам», — отметил Лавров, выступая в ходе брифинга по итогам переговоров с представителями США в Эр-Рияде.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ 17 февраля запустили семь беспилотников со взрывчаткой и металлическими поражающими элементами по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» на нефтепроводе КТК. На объекте никто не пострадал, но консорциуму пришлось сократить объемы прокачки нефти по трубопроводу.

КТК также заявил, что трубопровод продолжает отгружать нефть на морском терминале, работает в штатном режиме, но с уточненными техническими возможностями. Специалисты осмотрели станцию, им поставили задачу в кратчайший срок оценить ущерб и возможные сроки восстановления работоспособности объекта. Следственный комитет России в связи с атакой на КТК возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Террористический акт».