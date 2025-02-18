Эр-Рияд, 18 февраля, 2025, 17:06 — ИА Регнум. Американские представители на переговорах в Эр-Рияде предложили ввести мораторий на энергообъекты России и Украины. Об этом 18 февраля заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

«Сегодня наши американские коллеги говорили: может быть, как-то ввести какой-то мораторий на нападения на энергетические объекты», — заявил Лавров.

Российская сторона объяснила представителям США, что ВС РФ никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения. Целями российских ударов всегда являются только объекты, которые напрямую обслуживают Вооруженные силы Украины.

Как отметил глава МИД РФ, недавняя атака ВСУ на насосную станцию говорит о том, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому пора дать по рукам. Удар украинских беспилотников по станции только укрепит всех во мнении, что так дальше продолжаться не может, и что пора урезонить Зеленского и всю его команду.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля семь украинских беспилотников со взрывчаткой и металлическими поражающими элементами нанесли удары по насосно-перекачивающей станции «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Люди не пострадали, но объект получил повреждения, и прокачка нефти снизилась.

Поврежденный объект осмотрели группа руководителей КТК и представители Западного региона консорциума. Специалистам поручили срочно восстановить работоспособность всех подобъектов станции.

Следственный комитет России 18 февраля возбудил уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт») в отношении военных украинских вооруженных формирований, участвовавших в нападении на гражданский объект.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ нанесли удар по объекту, по которому прокачивается американская нефть. Он отметил, что таким образом киевский режим и его сторонники в Европе отреагировали на планы Вашингтона снизить цены на нефть.