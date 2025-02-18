Москва, 18 февраля, 2025, 18:37 — ИА Регнум. В реагенте, которым лакомился лось на трассе в Нижегородской области, могли быть снегоплавильные субстанции, что не исключает летальный исход для животного, сообщил ветеринар Михаил Шепляков в разговоре с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В городе Сарове Нижегородской области молодой лось вышел из леса, чтобы полакомиться реагентами с трассы. Момент попал на видео и широко разошелся в соцсетях.

«Всё-таки то, что у нас рассыпается на дороге — имеет низкий класс токсичности, потому что это попадает в природу, попадает в сточные воды. То есть откровенных ядов, которые прям съел и умер, там нет. Но, надо сказать, что во многие реагенты входят так называемые снегоплавильные субстанции. То есть те, которые разогреваются при контакте с водой», — рассказал собеседник агентства.

После попадания такой субстанции в организм, можно получить ожог слизистой пищевода, желудка, сообщил Шеляков. Далее всё может перейти в возникновение гастритов, язвенных поражений.

«Можно отравиться, но от достаточно большого количества. В зависимости от дозы ядов, как говорили древние врачеватели, и кратности применения. То есть, если постоянно это есть или за раз съесть много, то риски летального исхода существенно возрастают. Такой исход здесь, в общем-то, может быть, и совершенно спокойно мы можем его предполагать», — заявил ветеринар.

В случае, который указан на видео, лосёнок мог просто перепутать реагент с солью, уточнил специалист. По его словам, эти животные активно ищут соль, так как это необходимая для их жизни субстанция. Ветеринар добавил, что зачастую самые простые реагенты состоят из технической соли и песка.

«То есть возможно это и был такой простенький реагент. Их бывает несколько видов: жидкие, часто твёрдые, в основном это хлориды кальция, магния. Но также, в общем-то, и обычная техническая соль. Она часто применяется из-за дешевизны. Поэтому, в принципе, в данном случае он, скорее всего, просто хотел полакомиться солью»,— добавил Шеляков.