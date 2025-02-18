Эр-Рияд, 18 февраля, 2025, 17:01 — ИА Регнум. Представителям России и США поручено обсудить, что необходимо для подготовки встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом 18 февраля по итогам переговоров заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Михаил Метцель/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

«Мы встречались по решению президентов, которые договорились вести дело к подготовке очередного саммита, и с этой целью министрам иностранных дел, советникам по национальной безопасности было поручено встретиться и посмотреть, что необходимо проработать перед тем, как президенты могут начать договариваться о конкретной дате и сроках проведения саммита», — отметил в беседе с журналистами глава МИД РФ.

По его словам, одной из самых срочных и не столь сложных задач является назначение послов России в США и США в России. Лавров также подчеркнул, что стороны отметили заинтересованность в снятии искусственных преград на пути развития взаимовыгодного сотрудничества.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля переговоры американской и российской сторон продлились 4,5 часа. Лавров отметил, что разговор с представителями США был очень полезным, стороны начали слушать и слышать друг друга.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что для организации встречи Путина и Трампа потребуется плотная работа двух делегаций. Россия к этому готова, но прогнозы некоторых западных СМИ о встрече двух лидеров на следующей неделе вряд ли сбудутся, отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 февраля заявил, что необходимость в оперативной встрече Путина и Трампа существует, но пока невозможно говорить о её точных сроках. Представитель Кремля уточнил, что организацией займутся помощники глав государств, которым вскоре дадут соответствующие поручения.