Эр-Рияд, 18 февраля, 2025, 17:02 — ИА Регнум. Россия договорилась с США, что втягивание Украины в НАТО стало крупнейшей ошибкой администрации предыдущего американского президента Джо Байдена. Об этом 18 февраля заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам российско-американских переговоров.

Global Look Press

Он также отметил, что российская делегация доступно объяснила американской стороне во время переговоров в Саудовской Аравии, что появление миротворцев из стран НАТО на территории Украины неприемлемо.

«Президент РФ Владимир Путин многократно подчеркивал, что расширение НАТО, поглощение Украины Североатлантическим альянсом — прямая угроза интересам России и нашему суверенитету», — уточнил Лавров.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США считают нереалистичным возвращение в состав Украины регионов, покинувших ее в 2014 году и позднее, как и вступление страны в НАТО по итогам мирных переговоров. Его заявления на следующий день поддержал президент США Дональд Трамп.

Газета Financial Times также опубликовала статью, где привела мнение представителей Киева, разочарованных словами Хегсета. Украинские чиновники заявили, что теперь будут работать с Европой над созданием альтернативных договоренностей о гарантиях безопасности.

В июне 2024 года Путин отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной является официальный отказ страны от планов вступления в Североатлантический альянс. Позднее президент России уточнял, что Москва готова к началу мирных переговоров, однако целью такого диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие или заморозка конфликта.