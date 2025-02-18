Москва, 18 февраля, 2025, 17:20 — ИА Регнум. Московской семье из Северного Бутово, чью квартиру залило кровью умершего соседа сверху, пришлось срочно переехать в другое жилье из-за невыносимого трупного запаха. Об этом ИА Регнум рассказал житель дома Иван (имя изменено), который ранее обнаружил на стенах своей кухни кровавые подтеки.

Кадр из видео

Журналисты ИА Регнум поговорили с соседями умершего 66-летнего Анатолия И., который залил кровью квартиры соседей снизу. Пенсионер жил на 16-м этаже одного из многоквартирных домов на улице Грина, вёл затворнический образ жизни, часто болел, имел проблемы с сердцем и страдал от избыточного веса на фоне сахарного диабета.

«Последний раз мы видели дядю Толю на прошлой неделе. Он выглядел плохо, жаловался на здоровье. Предложили ему вызвать скорую, но он отказался, ушел к себе в квартиру. Утром в четверг его последний раз видели соседи. Вероятно, в тот день дома ему стало плохо, но вызвать помощь он уже не успел», — рассказал сосед Иван.

Анатолий жил в Москве совсем один, семья мужчины живет в Белоруссии, поэтому в первые дни было непонятно, как сообщить родным о смерти пенсионера. Только 17 февраля удалось разыскать его племянницу и сообщить ей о случившейся трагедии. Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точные причины смерти, однако предварительно известно, что на теле умершего не обнаружено следов насильственной смерти.

При этом соседям затопленной кровью квартиры пришлось срочно покинуть своё жилище. 18 февраля Иван вместе с женой и грудным ребенком собрали необходимые вещи и уехали в другое жилье.

«Мы попытались отмыть стены нашей квартиры от крови, но она слишком сильно въелась и запах всё равно остался. Когда приезжала полиция и забирали тело дяди Толи, они залили его квартиру каким-то раствором, вроде пены — по замыслу она должна была нейтрализовать запах, но эффект оказался минимальный. Возможно, кровь Анатолия просочилась через несколько этажей как раз из-за этой пены, которая сделала её очень жидкой. Сейчас в квартире невозможно находиться, хотя мы живем на два этажа ниже умершего. У нас с женой грудной ребенок, не хотим, чтобы он дышал этим. Решили временно съехать. Пока не знаем, как быть дальше и как отмывать нашу квартиру от этого запаха», — рассказал Иван.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в многоэтажном доме в районе Северное Бутово в Москве по стене одной из квартир начала стекать кровь. Встревоженные жильцы сняли видео и обратились за помощью в полицию.