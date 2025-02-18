Эр-Рияд, 18 февраля, 2025, 17:01 — ИА Регнум. Власти США назвали фейком появившиеся в СМИ сообщения о плане из трёх пунктов по урегулированию конфликта на Украине, о котором якобы договорились стороны российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Об этом 18 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистами по итогам российско-американских переговоров.

Global Look Press

Глава МИД РФ отметил, что он не видел сообщений в медиа о плане из трёх пунктов, к которому якобы пришли представители России и США по итогам переговоров.

«Я спросил сегодня у [госсекретаря Марко] Рубио, [помощника президента по нацбезопасности Майка] Уолтца, что это означает. Они сказали, что это фейк», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 18 февраля, репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрич заявила, что Москва и Вашингтон предлагают трехступенчатый план по разрешению конфликта на Украине. По её словам, в этот план входят: прекращение огня, проведение выборов президента Украины и подписание окончательного мирного соглашения после первых двух пунктов.

Переговоры делегаций России и США начались в 10:30 мск 18 февраля и продолжались в течение 4,5 часов. Они прошли в одном из дворцов саудовской королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин в Эр-Рияде.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры прошли неплохо, и это был серьезный диалог по всем вопросам. Он уточнил, что пока сложно говорить о сближении позиций России и США, однако разговор об этом шёл.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал прошедшие переговоры позитивными. По его словам, между сторонами было очень уважительное и конструктивное общение, однако пока рано говорить о компромиссах, так как стороны только начали слушать друг друга.