Киев, 18 февраля, 2025, 17:03 — ИА Регнум. Украина станет вторым Афганистаном, если ее не примут в НАТО и не предоставят гарантий безопасности. Об этом 18 февраля заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Global Look Press

«Вы не можете просто убрать этот вопрос со стола. Это так не работает. Я не думаю, что кто-то заинтересован в Афганистане 2.0», — рассказал он о своем прогнозе в интервью немецкому телеканалу ARD.

По его мнению, афганский сценарий может произойти также в случае поспешного и необдуманного завершения конфликта на Украине. Кроме того, он призвал США включать в помощь для Украины виды вооружения, которых не хватает ВСУ, а не размениваться по мелочам.

Как передавало ИА Регнум, бывший спичрайтер экс-президента США Джорджа Буша-младшего Марк Тиссен ранее заявил, что Украина может стать вторым Афганистаном без американской помощи. Он также отметил, что ВСУ не смогут остановить наступление российской армии.

Зеленский неоднократно заявлял, что хочет вступления Украины в НАТО. При этом он признал, что этого не произойдет, пока на территории страны будет идти вооруженный конфликт.

Россия неоднократно отмечала, что вступление Украины в Североатлантический альянс неприемлемо, так как создает угрозы безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в январе подчеркнула, что членство Украины в НАТО спровоцирует катастрофические последствия для всей Европы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 февраля подчеркнул, что вступление Украины в Евросоюз является суверенным правом этой и любой другой страны. Но у Москвы совершенно другая позиция, когда дело касается вопросов национальной безопасности и военных альянсов.