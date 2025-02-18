Хабаровск, 18 февраля, 2025, 17:16 — ИА Регнум. Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги «Трактор» опроверг заявления о буйном поведении хоккеистов в самолете. Об этом 18 февраля заявили в пресс-службе клуба.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Ранее Telegram-канал Mash рассказал, что челябинские спортсмены должны были лететь рейсом SU-7289 в 13:56 мск после победы над командой «Амур» со счётом 5:2. Затем на радостях один из хоккеистов толкнул аварийную дверь из-за чего люк открылся на крыло, а самолет оказался разгерметизирован.

Однако в самом клубе информацию о буйном поведении спортсменов опровергли, сообщив, что рейс был задержан на 1,5 часа из-за того, что в кабине пилотов сработал датчик разгерметизации. О механических повреждениях же речи не было.

«После повторной проверки самолета всеми службами аэропорта команда в полном составе вернулась на борт и в районе 20:30 по челябинскому времени вылетела домой», — добавили в пресс-службе.

Как ранее передавало ИА Регнум, 15 февраля матч между канадскими и американскими хоккеистами в Монреале начался с драки. Затем 17 февраля главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев пояснил, что потасовка произошла из-за заявлений президента США Дональда Трампа по поводу Канады.

10 февраля хоккеисты сборной Туркмении после поражения в матче группового этапа зимних Азиатских игр напали на игроков команды Гонконга. Отмечается, что никто не получил тяжёлых травм, а арбитр выписал нападавшим серьёзный штраф «5+20».