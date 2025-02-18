Эр-Рияд, 18 февраля, 2025, 16:57 — ИА Регнум. Во время переговоров делегация России согласовала с коллегами из Соединенных Штатов Америки, что в ближайшее время будет запущен процесс урегулирования украинского конфликта. Об этом 18 февраля по итогам российско-американских переговоров рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Таисия Воронцова/РИА Новости

Он добавил, что консультации России и США по Украине, как ожидается, будут проходить на постоянной основе.

«Что касается украинской тематики, то я упомянул договоренность о том, что американцы назначат своего представителя, и мы ответим взаимностью. После этого соответствующие консультации начнутся и будут носить регулярный характер», — сказал Лавров во время брифинга.

Как передавало ИА Регнум, переговоры делегаций России и США начались 18 февраля в 10:30 мск и продлились 4,5 часа. Встреча прошла в одном из дворцов саудовской королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин в Эр-Рияде.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры России и США прошли неплохо. По его словам, был серьезный диалог по всем вопросам. Пока трудно сказать, что позиции России и США сближаются, но разговор об этом шел, подчеркнул он.

Ушаков рассказал, что стороны договорились учитывать интересы друг друга, также они изложили свои принципиальные подходы по Украине. Он добавил, что по встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нужна плотная работа.

В результате переговоров Лавров и руководитель Госдепа США Марко Рубио договорились назначить команды для начала работы по скорейшему урегулированию украинского конфликта. Помимо этого, стороны также согласились создать механизм консультаций для устранения раздражителей в двусторонних отношениях. Кроме того, Лавров рассказал, что представителям России и США поручено обсудить, что необходимо для подготовки встречи президентов двух стран.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал переговоры позитивными. Он уточнил, что было очень уважительное и конструктивное общение, но вместе с тем пока рано говорить о компромиссах, стороны только начали слушать друг друга.