Будапешт, 18 февраля, 2025, 17:27 — ИА Регнум. Не звать Евросоюз на переговоры России и Соединенных Штатов Америки, прошедшие в Саудовской Аравии, было правильным решением. Такое мнение 18 февраля высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Global Look Press

Он в числе прочего обрадовался новости о состоявшихся российско-американских переговорах.

«На мой взгляд, это прекрасная новость, лучшая новость последних месяцев, что в Эр-Рияде прошли переговоры коллег — глав МИД России и США», — сказал он в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

Сийярто подчеркнул, что «провоенный либеральный европейский мейнстрим сейчас визжит, что они не могут сидеть за столом переговоров».

«Пришло время им понять, что сторонников войны не приглашают за стол переговоров о мире, да и правильно, слава богу, с ними не разделяют переговоры о мире», — отметил он.

17 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров также заявил, что Европе нечего делать за столом переговоров по украинскому конфликту. Он отметил, что страны Запада поощряют и накачивают оружием нацистский режим для того, чтобы убивать своих собственных граждан, в расчете на то, что смогут «отсидеться под ядерным зонтиком».

Ранее Сийярто говорил, что выступающие против мирных переговоров по Украине силы в Европе сделают все возможное для предотвращения мирного урегулирования. Для этого они соберутся на экстренном саммите в Париже.

Саммит состоялся на фоне ожиданий переговоров между Россией и США в Эр-Рияде, которые прошли 18 февраля. На них, в частности, обсуждали урегулирование конфликта на Украине. Страны Евросоюза требовали, чтобы их также допустили к диалогу, но во встрече будут участвовать только российская и американская делегации.

Переговоры между Россией и США продлились 4,5 часа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча прошла неплохо. По его словам, был серьезный разговор по всем вопросам. Пока трудно сказать, что позиции России и США сближаются, но разговор об этом шел, подчеркнул он.

Ушаков рассказал, что стороны договорились учитывать интересы друг друга, а также изложили свои принципиальные подходы по Украине. Он добавил, что по встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нужна плотная работа.