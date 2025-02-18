Эр-Рияд, 18 февраля, 2025, 16:47 — ИА Регнум. Разговор с представителями США был очень полезным, стороны начали слушать и слышать друг друга. Об этом 18 февраля заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

МИД РФ/РИА Новости

«Разговор был, я считаю, очень полезным. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга. У меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию», — отметил он по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

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