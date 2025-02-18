Эр-Рияд, 18 февраля, 2025, 16:44 — ИА Регнум. Делегации России и США в ходе переговоров в Эр-Рияде обсуждали сближение позиций двух государств. Об этом 18 февраля заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

РИА Новости

«Пока трудно сказать, что [позиции России и США] сближаются, но разговор об этом был», — отметил он.

Ушаков также добавил, что отдельные команды переговорщиков России и США начнут контакты по Украине в своё время.

Как передавало ИА Регнум, переговоры делегаций России и США начались 18 февраля в 10:30 (мск) и продлились 4,5 часа. Встреча прошла в одном из дворцов саудовской королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин в Эр-Рияде.

Россию на переговорах представляли Ушаков и министр иностранных делСергей Лавров. От американской стороны во встрече принимали участие госсекретарь Марко Рубио, помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.