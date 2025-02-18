Верхняя Пышма, Свердловская область, 18 февраля, 2025, 17:13 — ИА Регнум. Тела скончавшихся после тренировки футболистов-сокомандников из Свердловской области отправили на экспертизу. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по региону Александр Шульга.

Илья Питалев/РИА Новости

«Следователи регионального управления СК России устанавливают обстоятельства смерти двух мужчин, а также причины произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти», — говорится в сообщении, которое цитирует «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 18 февраля, два футболиста из Свердловской области, игравших в одном футбольном клубе, скончались после тренировки. По информации Telegram-канала SHOT, команда «ПОЗ-Прогресс» проводила тренировку в Верхней Пышме. Тогда никто из спортсменов не жаловался на плохое самочувствие. Однако на следующий день стало известно, что футболисты умерли во сне.

Позже SHOT сообщил, что причиной смерти спортсменов могла стать сердечная недостаточность, вызванная употреблением энергетиков.