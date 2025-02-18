Эр-Рияд, 18 февраля, 2025, 16:46 — ИА Регнум. Европейский союз в какой-то момент должен будет оказаться за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 18 февраля заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Global Look Press

«Европейский союз в какой-то момент должен будет оказаться за столом переговоров, потому что он также вводил санкции», — заявил он журналистам по итогам переговоров с представителями РФ в Эр-Рияде.

Глава Госдепа добавил, что главной целью в этом случае, с чем согласны США, является положить конец конфликту на Украине таким способом, который станет справедливым, долгосрочным, устойчивым и приемлемым для всех его сторон.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде начались 18 февраля в 10:30 мск и продлились в течение 4,5 часов. От РФ в них принимали участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От Вашингтона — Рубио, помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы Белого дома по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровски с 18 февраля отметил, что ЕС не собирается отменять санкции против России, если такое решение будет принято США, и все равно примет 16-й санкционный пакет. По его словам, на фоне политики новой американской администрации сообществу нужно взять вопросы собственной безопасности в свои руки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 16 февраля, что санкции Запада могут не оказать существенного влияния на переговоры между Россией и США. Он добавил, что такого рода ограничения быстро вводятся и так же быстро отменяются при желании.