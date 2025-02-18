Эр-Рияд, 18 февраля, 2025, 16:32 — ИА Регнум. Завершение украинского конфликта откроет России и США путь к сотрудничеству в экономике и геополитике. Об этом 18 февраля заявил глава Госдепартамента Марк Рубио.

Global Look Press

«Я бы сказал, что для того, чтобы конфликт прекратился, все участники этого конфликта должны с этим (перечнем условий. — Прим. ред.) согласиться, это должно быть приемлемо для них», — заявил Рубио по итогам переговоров.

Госсекретарь подчеркнул, что Россия является незаменимым участником запуска мирного процесса на Украине, но поспешил напомнить о контактах американских властей и с представителями киевского режима.

Он отметил, что в случае урегулирования украинского кризиса у двух государств огромный потенциал взаимодействия. По словам Рубио, санкции против России стали следствием украинского кризиса, и задача США — положить этому конец.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля переговоры американской и российской сторон продлились 4,5 часа. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, участвовавший в переговорах, отметил, что они являются позитивным началом конструктивных дискуссий. По его словам, определены много точек соприкосновения, много понимания, что есть позитивные экономические проекты, которые могут связать Россию и США.

По итогам министр иностранных дел России Сергей Лавров и Рубио договорились назначить переговорные группы для начала работы над скорейшим урегулированием украинского конфликта. Также планируется заложить основу для сотрудничества в сфере экономики и инвестиций, которые возникнут в результате завершения украинского конфликта.

Репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрич написала, что Россия и США предложили трехступенчатый план по урегулированию украинского конфликта. Он будет включать прекращение огня, проведение выборов президента Украины, а затем подписание окончательного мирного соглашения.