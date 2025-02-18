Москва, 18 февраля, 2025, 16:27 — ИА Регнум. Братья Тимофей и Матвей Мельниковы приговорены к длительным срокам за попытку диверсии в воинской части в Подмосковье. Решение 18 февраля вынес Второй западный окружной военный суд.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Тимофею Мельникову суд назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы. Матвей Мельников приговорен к 20 годам лишения свободы. Каждый из них проведет первые четыре года в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

«Им обоим назначен штраф в размере 300 тыс. рублей», — сообщили в суде.

Третьего фигуранта дела о диверсии Юрия Михеева суд приговорил к семи годам заключения с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остального срока — в колонии строгого режима.

Мельниковы и Михеев признаны виновными по ч. 1 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ («Покушение на диверсию группой лиц с тяжкими последствиями»). Кроме того, Мельниковых суд признал виновными по статье ст. 275 УК РФ («Госизмена») и ст. 205.5 УК РФ («Участие в террористической организации»).

Как сообщало ИА Регнум, Мельниковы были задержаны в ноябре 2023 года при попытке проникнуть на территорию одной из воинских частей в Подмосковье. Молодые люди собирали информацию о размещенной на территории части военной технике. Они планировали поджечь передвижные вышки комплексов С-300. Кроме того, на территории Смоленска был задержан их сообщник Михеев.

По версии следствия, Мельниковы связаны с украинским формированием «Легион «Свобода России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Судебный процесс по делу о попытке диверсии в воинской части начался 10 февраля в Москве. На суде все трое фигурантов признали свою вину в полном объеме.