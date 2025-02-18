Москва, 18 февраля, 2025, 16:58 — ИА Регнум. Сокращенной рабочей недели из-за празднования 23 февраля и 8 марта не будет, выходные перенесут на майские праздники. Об этом 18 февраля журналистам сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

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Он уточнил, что ведомство составляет календарь выходных и рабочих дней каждый год. После этого его принимает правительство России.

«Когда мы его (календарь. — Прим. ред.) формируем, мы учитываем длительность новогодних праздников, майских праздников. Безусловно, мы исходим из того, чтобы это было максимально удобно для наших граждан, чтобы неделя не «рвалась», — пояснил министр.

Котяков отметил, что в этом году благодаря переносу на майские праздники выходных дней с 23 февраля и 8 марта они продлятся в общей сумме восемь дней. Жители России будут отдыхать по четыре дня на Первое мая и на День Победы.

В этом году работающие россияне будут трудиться шесть дней в неделю только один раз. В производственном календаре установлено, что дни с 27 октября по 1 ноября будут рабочими, поскольку выходной день с субботы перенесли на понедельник, 3 ноября. При этом 1 ноября рабочий день будет коротким.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов установил в регионе четыре дополнительных нерабочих дня в 2025 году. Праздничными днями станут 31 марта, когда отмечается Ораза-байрам, 21 апреля — в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения (Пасхи), 6 июня, в день празднования Курбан-байрама, и 9 июня, когда отмечается День Святой Троицы.