Москва, 18 февраля, 2025, 16:27 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесут на рассмотрение законопроект, который предоставляет право женщинам уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности. Об этом 18 февраля заявил председатель партии СРЗП Сергей Миронов.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Мы понимаем, что далеко не все женщины захотят уйти в ранний декрет, тем более что зарплаты получать выгоднее, чем пособие. Но государство должно дать будущим мамам такую возможность», — процитировало его «РИА Новости».

В настоящее время женщинам рекомендуют вставать на учет по беременности до 12 недель, желательно в первом триместре. Законопроект предусматривает, что женщины будут иметь право на ранний отпуск по беременности и родам сразу после постановки на учет в женской консультации.

Авторы инициативы считают, что ранний уход в декрет даст возможность своевременно проводить диагностику, принимать меры по сохранению беременности и прогнозировать потенциальные осложнения. Также это позволит эффективнее выявлять случаи, когда требуется госпитализация.

Миронов рассказал, что законопроект разработали по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Глава церкви предложил распространить декретный отпуск на первый триместр беременности. Депутаты расширили эту идею и разработали законопроект о праве уходить в декрет на любом сроке при сохранении пособий по беременности и родам.

Основанием для ухода в декрет, согласно проекту закона, будет листок нетрудоспособности. Сроки окончания отпуска предлагается оставить прежними — 70 дней после родов (86 дней — в случае осложненных родов, 110 дней — при многоплодной беременности).

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля глава комитета Госдумы по защите семьи, материнства и детства Нина Останина поддержала инициативу продлить оплачиваемый декретный отпуск до трёх лет. Она считает, что такая мера позволит женщинам в этот период родить второго малыша.

16 января в Госдуму был внесён законопроект, предлагающий увеличить пособие по уходу за детьми до полутора лет. Согласно документу, размер выплат может вырасти с 40 до 60% от среднего заработка родителя.

Президент России Владимир Путин в январе поручил правительству увеличить пособия для беременных студенток до уровня регионального прожиточного минимума. Срок на исполнение он установил до 15 апреля, ответственным по этому вопросу назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее Путин неоднократно подчёркивал, что поддержка материнства и детства, а также обеспечение достойного уровня жизни семей являются ключевыми стратегическими приоритетами для России. Он назвал семью основой основ, так как именно в ней формируется личность человека, его духовно-нравственные идеалы.