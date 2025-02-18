Москва, 18 февраля, 2025, 16:18 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, брифинг которой совпал по времени с переговорами представителей России и США в Эр-Рияде, пошутила, что ее телефон разрывается от звонков журналистов американского канала CNN.

Global Look Press

«У меня просто разрывается телефон от корреспондентов CNN. Может кто-нибудь им сказать, что у нас брифинг? Я понимаю, что они исключительные, но не до такой же степени. Передайте им, пожалуйста. У меня уже трубка нагрелась», — с улыбкой заявила дипломат.

Захарова также указала на то, что журналисты CNN имеют возможность подключиться к проводимому ею брифингу.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры делегаций России и США начались 18 февраля в 10:30 (мск) и продлились 4,5 часа. От российской стороны в них участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США — госсекретарь Марко Рубио, помощник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Позднее глава РФПИ назвал состоявшиеся в Эр-Рияде переговоры позитивным началом конструктивных дискуссий. По словам Дмитриева, делегации России и США говорили о том, что две великие державы не могут не общаться друг с другом и не вести диалог, как это было при экс-главе Белого дома Джо Байдене.

В свою очередь Ушаков отметил, что переговоры в Эр-Рияде прошли неплохо, и это был серьезный разговор по всем вопросам. Помощник главы государства добавил, что пока трудно сказать о сближении позиций России и США, но разговор об этом шел.