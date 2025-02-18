Краснодар, 18 февраля, 2025, 16:16 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атаки украинской армии на гражданский объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе компании.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Дело заведено против военнослужащих ГУР минобороны Украины, ВСУ и иных воинских формирований, которые, находясь на подконтрольной им территории Украины и выполняя преступные приказы, совершили атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам гражданской инфраструктуры», — сообщили в пресс-службе.

Уголовное дело возбудили по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Отмечается, что 17 февраля ВСУ атаковали с помощью беспилотников насосно-перекачивающую станцию «Кропоткинская», расположенную в Кавказском районе Краснодарского края. Люди не пострадали, но нефтетранспортный объект получил повреждения, и его пришлось вывести из эксплуатации.

Группа руководителей КТК и представители Западного региона консорциума 18 февраля провели осмотр на станции. Специалисты должны срочно провести на объекте ремонт и восстановить работоспособность всех подобъектов станции.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля семь украинских дронов со взрывчаткой и металлическими поражающими элементами нанесли удары по насосно-перекачивающей станции «Кропоткинская». В результате произошло снижение прокачки нефти. Транспортировка нефти продолжилась по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что в результате удара, нанесенного дронами ВСУ по инфраструктуре КТК, пострадали интересы американского и европейского бизнеса. Таким образом киевский режим отреагировал на планы американского руководства снизить цены на нефть, отметил он.