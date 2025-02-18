Москва, 18 февраля, 2025, 16:02 — ИА Регнум. Высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что в России якобы нет жертв среди мирного населения от действий ВСУ, говорит об отсутствии совести. Об этом 18 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Fabian Sommer/Global Look Press Кая Каллас

Ранее Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что в ходе конфликта мирные россияне якобы не погибают.

«Вот, выползло чудовище… Я отказывалась верить в то, что это не фейк. Мы проверили несколько раз, мы увидели видео, мы поняли, что у этих людей совести нет. Если они, обладая всей полнотой информации с именами, фамилиями, датами рождения, которые мы приводим относительно тех граждан России, которые становятся жертвами киевского режима, повторяют на международных площадках, что ничего такого нет», — отметила Захарова.

Она добавила, что «ничего такого» не было в Буче, по которой никто так и не назвал никаких имён, фамилий, дат рождения, не продемонстрировал ни одной фотографии якобы жертв российский армии.

«Потому что это была постановка», — подчеркнула дипломат.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил Каллас свидетельства гибели мирного населения РФ в ходе украинского конфликта и призвал её оказать воздействие на киевский режим, чтобы прекратить преступления ВСУ против мирных жителей. Он отметил, что такая оценка представителей ЕС ошеломляет своей предвзятостью и свидетельствует о нежелании понимать природу, масштаб и последствия трагического противостояния.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 17 февраля заявил, что ВСУ действуют более жестоко, чем гитлеровские преступники времён Второй мировой войны.