Захарова назвала Каллас чудовищем за ложь об отсутствии жертв среди россиян
Москва, 18 февраля, 2025, 16:02 — ИА Регнум. Высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что в России якобы нет жертв среди мирного населения от действий ВСУ, говорит об отсутствии совести. Об этом 18 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Ранее Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что в ходе конфликта мирные россияне якобы не погибают.
«Вот, выползло чудовище… Я отказывалась верить в то, что это не фейк. Мы проверили несколько раз, мы увидели видео, мы поняли, что у этих людей совести нет. Если они, обладая всей полнотой информации с именами, фамилиями, датами рождения, которые мы приводим относительно тех граждан России, которые становятся жертвами киевского режима, повторяют на международных площадках, что ничего такого нет», — отметила Захарова.
Она добавила, что «ничего такого» не было в Буче, по которой никто так и не назвал никаких имён, фамилий, дат рождения, не продемонстрировал ни одной фотографии якобы жертв российский армии.
«Потому что это была постановка», — подчеркнула дипломат.
Как передавало ИА Регнум, 17 февраля председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил Каллас свидетельства гибели мирного населения РФ в ходе украинского конфликта и призвал её оказать воздействие на киевский режим, чтобы прекратить преступления ВСУ против мирных жителей. Он отметил, что такая оценка представителей ЕС ошеломляет своей предвзятостью и свидетельствует о нежелании понимать природу, масштаб и последствия трагического противостояния.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 17 февраля заявил, что ВСУ действуют более жестоко, чем гитлеровские преступники времён Второй мировой войны.