Владикавказ, 18 февраля, 2025, 16:09 — ИА Регнум. Признать геноцидом народов СССР преступления нацистов в Северной Осетии потребовала в суде прокуратура региона. Об этом сообщается во вторник, 18 февраля, на официальном сайте генеральной прокуратуры России.

«По поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова прокуратурой Республики Северная Осетия — Алания направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Северо-Осетинской АССР в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура готовила заявление совместно с правоохранительными органами, архивными и образовательными организациями региона.

Подчеркивается, что в период оккупации Осетии, которая длилась с октября по декабрь 1942 года, немецко-фашистские захватчики истязали и убивали мирное население, попутно уничтожая инфраструктуру республики.

Генпрокуратура заявила, что жертвами преступлений нацистов в Осетии стали более 2,3 тыс. людей, расстрелянных оккупантами и погибших от налетов вражеской авиации и артиллерийского огня. Добавляется, что свыше 1,6 тыс. человек были принудительно угнаны в Германию. Суммарный материальный ущерб республике эквивалентен 2 млрд рублей.

Ведомство также отметило, что в подтверждение изложенных фактов представлена доказательственная база, включающая в том числе архивные документы.

«Заявление подано в Верховный суд Республики Северная Осетия — Алания в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, прав родственников погибших, а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах захватчиков в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости», — заявляет генпрокуратура.

Как сообщало ИА Регнум, прокуратура Мурманской области 7 февраля подала в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Ведомство потребовало признать зверства нацистов военными преступлениями и преступлениями против человечности.

В годы войны 1941–1945 годов территория Мурманской области частично была оккупирована войсками вермахта. В результате массированных бомбардировок в регионе было разрушено свыше 1,5 тыс. домов.

Бойцы Красной армии, попавшие в плен к нацистам, содержались в лагерях в нечеловеческих условиях, их принуждали к изнурительным работам. Красноармейцы умирали от истощения и холода. Общее число жертв нацистов в Мурманской области превышает 15 тыс. человек. Размер причинённого региону ущерба составляет 1,3 трлн рублей в переводе на текущий курс рубля.