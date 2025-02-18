Вашингтон, 18 февраля, 2025, 16:00 — ИА Регнум. Одной встречей представителей России и США не решить украинский конфликт. Об этом 18 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя в Госдепартаменте США.

IMAGO. Jussi Nukari/Global Look Press

В ведомстве также отметили, что глава МИД РФ Сергей Лавров и руководитель Госдепа Марко Рубио договорились создать переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, представители российской и американской делегации на переговорах в Эр-Рияде условились сотрудничать по вопросам общих геополитических интересов и экономических возможностей, которые могут возникнуть уже после разрешения украинского конфликта.

Ранее участники переговоров также договорились о создании механизма консультаций с целью устранить «раздражители» во взаимоотношениях двух стран и нормализовать работу дипмиссий.

Как передавало ИА Регнум, переговоры делегаций России и США начались 18 февраля в 10:30 (мск) в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и продлились 4,5 часа. По их итогам помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что встреча прошла неплохо.

Он также уточнил, что стороны изложили свои принципиальные подходы по Украине и договорились учитывать позиции друг друга. Ушаков добавил, что для организации встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа нужно проделать большую работу.

Кроме того, репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрич после переговоров российской и американской делегаций заявила, что Россия и США предлагают трехступенчатый план по урегулированию украинского конфликта. По ее словам, в него включили прекращение огня, проведение выборов президента Украины, а также подписание окончательного мирного соглашения.

В тот же день в Анкаре прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой киевского режима Владимиром Зеленским по теме урегулирования украинского кризиса. До этого Зеленский заявил журналистам, что намерен обсудить на этой встрече, какие гарантии безопасности Турция может дать Киеву.