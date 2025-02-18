Эр-Рияд, 18 февраля, 2025, 15:59 — ИА Регнум. Россия и США предлагают трехступенчатый план по урегулированию украинского конфликта, который включает прекращение огня, проведение выборов президента Украины, а затем подписание окончательного мирного соглашения. Об этом 18 февраля сообщила репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрич после переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«США и Россия предлагают трехступенчатый мирный план. Этот план включает прекращение огня, выборы на Украине, а затем подписание окончательного соглашения», — написала она в соцсети X со ссылкой на источники.

В посте журналист уточнила, что стороны рассматривают условие проведения выборов на Украине как одно из ключевых для успешного процесса урегулирования конфликта.

Как передавало ИА Регнум, переговоры делегаций России и США начались 18 февраля в 10:30 мск и продлились 4,5 часа. Встреча прошла в одном из дворцов саудовской королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин в Эр-Рияде.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры России и США прошли неплохо. По его словам, был серьезный диалог по всем вопросам. Пока трудно сказать, что позиции России и США сближаются, но разговор об этом шел, подчеркнул он.

Ушаков рассказал, что стороны договорились учитывать интересы друг друга, также они изложили свои принципиальные подходы по Украине. Он добавил, что по встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нужна плотная работа.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев также назвал переговоры позитивными. Он уточнил, что было очень уважительное и конструктивное общение, но вместе с тем пока рано говорить о компромиссах, стороны только начали слушать друг друга.

В результате переговоров министр иностранных дел России Сергей Лавров и руководитель Госдепа США Марко Рубио договорились назначить команды для начала работы по скорейшему урегулированию украинского конфликта. Помимо этого, стороны также согласились создать механизм консультаций для устранения раздражителей в двусторонних отношениях.