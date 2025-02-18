Анкара, 18 февраля, 2025, 16:02 — ИА Регнум. В Анкаре начались переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой киевского режима Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 18 февраля сообщила канцелярия турецкого лидера.

Global Look Press

«Двусторонние переговоры начались», — уточнила канцелярия.

Зеленский прибыл в Анкару вечером 17 февраля. До этого он заявил журналистам, что намерен обсудить с Эрдоганом, какие гарантии безопасности Турция может предоставить Украине.

Ранее глава управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун говорил, что Эрдоган и Зеленский встретятся для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что стороны также поднимут другие глобальные и региональные вопросы.

16 февраля Зеленский посещал Объединенные Арабские Эмираты. Он отмечал, что делегация планирует обсудить освобождение пленных ВСУ, инвестиции и экономическое партнерство. По его словам, намечена «большая гуманитарная программа».

Между тем 18 февраля в Саудовской Аравии прошли двусторонние переговоры между Россией и США. Они продлились 4,5 часа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что между делегациями был серьезный разговор по всем вопросам. Пока трудно сказать, что позиции России и США сближаются, но разговор об этом шел, подчеркнул он.

Ушаков добавил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе. По его словам, о конкретных датах трудно говорить, нужна плотная работа.

Также он сообщил, что представители России и США изложили свои принципиальные подходы по Украине. По этому вопросу отдельные команды переговорщиков начнут контакты в свое время.

Как передавало ИА Регнум, переговоры делегаций России и США начались 18 февраля в 10:30 (мск). Россию на переговорах представляли Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. От американской стороны во встрече принимали участие госсекретарь Марко Рубио, помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.