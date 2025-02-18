Эр-Рияд, 18 февраля, 2025, 15:43 — ИА Регнум. Переговоры России и США в Эр-Рияде являются позитивным началом конструктивных дискуссий. Об этом 18 февраля заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Безусловно, очень конструктивный диалог. Перед нами очень-очень длинная, серьезная дорога, но это очень позитивное начало конструктивных дискуссий: много точек соприкосновения, много понимания, что есть позитивные экономические проекты, которые могут нас связать. Всё очень позитивно», — отметил он в интервью Первому каналу.

Дмитриев добавил, что российская и американская делегации говорили о том, что не могут две великие державы не общаться друг с другом и не вести диалог, как это было при экс-президенте США Джо Байдене.

Он также подчеркнул, что было очень уважительное, позитивное и конструктивное общение, но вместе с тем пока рано говорить о компромиссах, стороны только начали слушать друг друга.

Как передавало ИА Регнум, переговоры делегаций России и США начались 18 февраля в 10:30 (мск) и продлились 4,5 часа. Встреча прошла в одном из дворцов саудовской королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин в Эр-Рияде.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры России и США в Эр-Рияде прошли неплохо. По его словам, был серьезный разговор по всем вопросам. Пока трудно сказать, что позиции России и США сближаются, но разговор об этом шел, подчеркнул он.

Ушаков рассказал, что стороны договорились учитывать интересы друг друга, а также изложили свои принципиальные подходы по Украине. Он добавил, что по встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нужна плотная работа.