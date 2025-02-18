Вашингтон, 18 февраля, 2025, 15:43 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и руководитель Госдепа Марко Рубио договорились назначить команды для начала работы по скорейшему урегулированию украинского конфликта. Об этом 18 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Global Look Press

«Назначить соответствующие группы высокого уровня, чтобы начать работу над путями скорейшего прекращения конфликта в Украине таким образом, чтобы это было долгосрочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон», — указано в материале.

Участники переговоров также согласились создать механизм консультаций для устранения раздражителей в двусторонних отношениях. Целью является выработка мер для нормализации работы дипмиссий.

Также планируется заложить основу для сотрудничества в сфере экономики и инвестиций, которые возникнут в результате завершения украинского конфликта.

Ранее, 18 февраля, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, участвовавший в переговорах, отметил, что они являются позитивным началом конструктивных дискуссий. По его словам, определены много точек соприкосновения, много понимания, что есть позитивные экономические проекты, которые могут связать Россию и США.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры России и США в Эр-Рияде прошли неплохо. Стороны договорились учитывать интересы друг друга, а также изложили свои принципиальные подходы по Украине, отметил представитель Кремля. Он добавил, что по встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нужна плотная работа.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Россия изначально была готова к переговорам по украинскому конфликту в отличие от киевского режима. Он подчеркнул, что страна предпочитает использовать мирные средства для достижения своих целей.