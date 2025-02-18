Вашингтон, 18 февраля, 2025, 16:21 — ИА Регнум. Представленная австралийским теннисистом Яником Синнером версия попадания допинга в организм звучала убедительнее, чем версия фигуристки из Испании Лауры Баркеро, поэтому у них разные сроки дисквалификации. Об этом 18 февраля заявило Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Global Look Press

«Фундаментальное различие между этими двумя случаями заключается в том, что версия Баркеро о том, как вещество попало в ее организм, была неубедительной в свете доказательств, так что обстоятельства остались неизвестными для ВАДА», — процитировало ответ WADA агентство Associated Press.

В заявлении отмечалось, что в деле Синнера доказательства, напротив, явно подтверждают его объяснения, почему в крови был выявлен клостебол.

Как передавало ИА Регнум, впервые клостебол обнаружили в пробах Баркеро во время Олимпиады-2022, а затем снова в январе 2023 года во внесоревновательном тесте. В результате WADA дисквалифицировало спортсменку на шесть лет в рамках подписанного ей же соглашения об урегулировании дела. По версии фигуристки, запрещённый препарат попал в её организм, когда та по незнанию воспользовалась кремом для лечения кожных ран, продающимся без рецепта.

14 февраля текущего года WADA дисквалифицировало Синнера на три месяца, также заключив с ним соглашение об урегулировании. В августе прошлого года теннисист избежал дисквалификации после двух положительных допинг-тестов. Тогда он заявил, что запрещённое вещество попало в кровь после контакта с членом команды поддержки — якобы тот обрабатывал свою рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии. Контрольные органы сочли объяснения Синнера заслуживающими доверия. Однако агентство подало апелляцию.