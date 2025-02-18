Москва, 18 февраля, 2025, 16:21 — ИА Регнум. Стратегия развития образования до 2036 года и на перспективу до 2040 года призвана формировать конкурентоспособную систему с учетом потребностей экономики. Об этом 18 февраля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Этот документ в ближайшие 15 лет призван определить направления, по которым будут работать наши учебные заведения — детские сады, школы, техникумы и вузы. Он должен стать не просто планом действий, а такой полномасштабной комплексной программой», — уточнил он на стратегической сессии о развитии образования.

Отмечается, что стратегия должна строго соответствовать определенной президентом РФ Владимиром Путиным национальной цели о реализации потенциала каждого россиянина, развитии талантов и воспитании патриотизма и социальной ответственности.

Мишустин также заявил, в течение нескольких лет планируется увеличить количество целевых мест по почти 80 специальностям, в числе которых авиа — и машиностроение, радиоэлектронные системы и комплексы, проектирование, производство и эксплуатация ракет. Также до 100% расширили квоту по нескольким медицинским профилям, добавил он.

«Всего на целевое обучение выделим около 145 тыс. мест. Это очень хорошая возможность для студентов получить перспективную профессию и гарантированно трудоустроиться сразу после выпуска. И что еще важно — они сами выбирают будущее место работы», — резюмировал премьер-министр.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля во время заседания Совета по науке и образованию Путин заявил, что в России прекратят чрезмерный набор в вузы по специальностям, на которые нет спроса в экономике. Он также поручил правительству повысить качество приема россиян в вузы на платной основе и уже в 2026 году начать принимать абитуриентов по новым правилам.

Глава государства также отметил, что к 2029 году потребность экономики и социальной сферы в кадрах превысит 74 млн человек, что на 1 млн больше, чем в 2024 году. Кроме того, наибольшим спросом будут пользоваться специалисты со средним профессиональным образованием, подчеркнул Путин.