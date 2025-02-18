Москва, 18 февраля, 2025, 15:37 — ИА Регнум. Более 40 миллионов россиян имеет избыточную массу тела, следует из данных Росстата за 2024 год. Это означает, что каждый четвертый житель страны имеет проблемы с лишним весом. Эксперт рассказала, какие препараты могут помочь для лечения этой проблемы.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Ожирение представляет нарастающую проблему общественного здоровья, приводит к развитию других болезней, например сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний, которые входят в первую десятку причин смерти в мире», — поясняет директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, профессор, заслуженный врач РФ Оксана Драпкина.

При этом доля россиян с избыточным весом растёт. Так, в 2023 году индекс массы тела, соответствующий предожирению, имели почти 44% жителей России, в то время как пять лет назад этот показатель был на уровне 40%.

По словам Драпкиной, помочь с решением проблемы могут медицинские препараты. Их разработка вносит свой вклад в улучшение здоровья и увеличение продолжительности жизни населения.

В частности, эксперт упоминает использование такого вещества, как тирзепатид, в препаратах. Данный компонент помогает снизить массу тела, а также снижает риска развития сахарного диабета, прогрессирования дислипопротеидемии, ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии и их осложнений.

«Первый отечественный тирзепатид («Тирзетта») открывает нашим пациентам прямой доступ к инновациям мирового уровня. Это прорывной препарат для борьбы с ожирением и диабетом. А его потенциал включает возможности применения в лечении ревматологических, кардиологических, нейродегенеративных и других заболеваний», — отмечает Драпкина.

Данный компонент уже активно используется за рубежом. Доля тирзепатида в назначениях врачей новым пациентам практически сравнялась с другими компонентами, используемых в препаратах для борьбы с ожирением, а в США она достигла уже 51%, отмечают в биофармацевтической компании «Промомед».