В России потребуется заместить более 10 млн работников до 2030 года
Голикова: в России потребуется заместить свыше 10 млн работников до 2030 года
Москва, 18 февраля, 2025, 15:45 — ИА Регнум. До 2030 года в России из-за выхода на пенсию нужно будет заместить свыше 10 млн работников. Об этом 18 февраля заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
«В этот же период, исходя из демографических трендов, которые традиционно проходят на рынке труда ежегодно, которые мы не замечали в период спокойного развития экономики, нам предстоит заместить ввиду выхода на пенсию еще 10,1 млн человек», — завила она в ходе заседания комитета Госдумы по труду на представлении нацпроекта «Кадры».
По информации вице-премьера, потребность в кадрах к 2030 году оценивается в 3,1 млн человек по отношению к 2022 году. Голикова уточнила, что в практическом плане это значит, что к указанному сроку в российскую экономику нужно будет дополнительно привлечь около 800 тыс. человек.
Она добавила, что больше всего работников необходимо будет заместить в обрабатывающей промышленности, строительстве, а также в сферах медицины и образования.
Как сообщало ИА Регнум, заместитель главы Минтруда Дмитрий Платыгин 29 января рассказал, что в течение ближайших пяти лет в России необходимо будет заместить порядка 11 млн рабочих мест для замены выходящих на пенсию работников. Он также представил презентацию, из которой следует, что потребность российской экономики в кадрах к 2030 году составит 74,3 млн человек.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 23 декабря 2024 года заявил, что Совет по науке и образованию при президенте страны рассмотрит вопрос о нехватке инженеров в России. Он также назвал низким уровень школьной подготовки абитуриентов по математике и физике и признал, что карьера инженера пока остаётся не самой привлекательной для молодых людей в стране.