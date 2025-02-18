Москва, 18 февраля, 2025, 15:45 — ИА Регнум. До 2030 года в России из-за выхода на пенсию нужно будет заместить свыше 10 млн работников. Об этом 18 февраля заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«В этот же период, исходя из демографических трендов, которые традиционно проходят на рынке труда ежегодно, которые мы не замечали в период спокойного развития экономики, нам предстоит заместить ввиду выхода на пенсию еще 10,1 млн человек», — завила она в ходе заседания комитета Госдумы по труду на представлении нацпроекта «Кадры».

По информации вице-премьера, потребность в кадрах к 2030 году оценивается в 3,1 млн человек по отношению к 2022 году. Голикова уточнила, что в практическом плане это значит, что к указанному сроку в российскую экономику нужно будет дополнительно привлечь около 800 тыс. человек.

Она добавила, что больше всего работников необходимо будет заместить в обрабатывающей промышленности, строительстве, а также в сферах медицины и образования.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель главы Минтруда Дмитрий Платыгин 29 января рассказал, что в течение ближайших пяти лет в России необходимо будет заместить порядка 11 млн рабочих мест для замены выходящих на пенсию работников. Он также представил презентацию, из которой следует, что потребность российской экономики в кадрах к 2030 году составит 74,3 млн человек.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 23 декабря 2024 года заявил, что Совет по науке и образованию при президенте страны рассмотрит вопрос о нехватке инженеров в России. Он также назвал низким уровень школьной подготовки абитуриентов по математике и физике и признал, что карьера инженера пока остаётся не самой привлекательной для молодых людей в стране.