Лондон, 18 февраля, 2025, 15:40 — ИА Регнум. Проект соглашения, предложенного США Украине по добыче полезных ископаемых, содержит условия, которые будут хуже, нежели условия репараций, наложили на Германию по итогам Первой мировой войны. Об этом заявила британская газета Telegraph.

Global Look Press

Издание сообщило, что ознакомилось с документом. Согласно ему, США претендуют на 50% доходов, получаемых на Украине от добычи ресурсов, а также половину стоимости всех новых лицензий, которые Киев будет выдавать третьим сторонам.

«Если проект будет принят, требования Трампа составят большую долю ВВП Украины, чем репарации, наложенные на Германию по Версальскому договору», — говорится в материале, опубликованном 18 февраля.

Газета назвала описанные условия соглашения правовым основанием экономической колонизации Украины. По её данным, документ вызвал панику в Киеве.

«Это означает: «Сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей», — прокомментировал условия соглашения источник, близкий переговорам между Вашингтоном и Киевом.

Как передавало ИА Регнум, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 3 февраля заявил, что США хотят получать от Украины редкоземельные металлы в обмен на финансовую помощь. Он добавил что ждет от Киева гарантий по этому вопросу.

Телеканал CNN 13 февраля сообщил, что министр финансов США Скотт Бессент передал проект соглашения об использовании редкоземельных металлов главе киевского режима Владимиру Зеленскому, но он не подписал документ. По информации журналистов, украинский политик рассчитывает на личную встречу с Трампом.