Москва, 18 февраля, 2025, 15:29 — ИА Регнум. В многоэтажном доме на юго-западе Москвы по стене одной из квартир начала стекать кровь. Жители опубликовали кадры в социальных сетях.

Кадр из видео

Утверждалось, что инцидент произошёл на улице Грина. Подтёки на стене наблюдались в течение двух дней. В результате на место вызвали правоохранителей.

При выяснении обстоятельств произошедшего ИА Регнум в главном управлении СК РФ по Москве подтвердили, что в квартире, расположенной выше, скончался пенсионер. Предварительно, мужчине было 66 лет. На кухне его тело пролежало порядка 1,5 недели. Полицейские не обнаружили в квартире следов борьбы, поэтому есть основания утверждать, что мужчина умер естественной смертью.

В июле прошлого года ИА Регнум писало, что тело 88-летней женщины около месяца пролежало в квартире в высотке на Кудринской площади. Соседи вызвали полицию, когда почувствовали неприятный запах из квартиры. Полицейские вскрыли дверь и обнаружили труп.