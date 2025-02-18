Эр-Рияд, 18 февраля, 2025, 15:14 — ИА Регнум. Возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждалась в ходе российско-американских переговоров, стороны договорились работать над её организацией. Об этом 18 февраля заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Нужна плотная работа делегаций двух стран. Мы к этому готовы, но еще трудно говорить о конкретной дате встречи двух лидеров», — заявил он в эфире Первого канала.

При этом Ушаков усомнился в информации некоторых западных СМИ о том, что личная встреча глав двух государств может произойти уже на следующей неделе.

«Это вряд ли», — отметил помощник главы государства.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 16 февраля заявил, что его встреча с Путины может состояться «очень скоро». При этом глава Белого дома признал, что точное время такого мероприятия пока не установлено.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 13 февраля заявил, что необходимость в оперативной встрече президентов РФ и США существует, но пока невозможно говорить о её точных сроках. Представитель Кремля уточнил, что организацией личной встречи Трампа с Путиным займутся их помощники, которым вскоре дадут соответствующие поручения.