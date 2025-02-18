Эр-Рияд, 18 февраля, 2025, 15:12 — ИА Регнум. Переговоры России и США в Эр-Рияде завершились, они прошли неплохо. Об этом 18 февраля заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире Первого канала.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Переговоры завершены, мы сейчас уже выполняем программу по саудовской линии», — отметил он.

По его словам, был серьезный разговор по всем вопросам. Пока трудно сказать, что позиции России и США сближаются, но разговор об этом шел, подчеркнул он.

«Мы договорились, что будем учитывать интересы друг друга, но вместе с тем и продвигать двусторонние отношения, поскольку в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон», — сообщил помощник президента.

Ушаков добавил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе. По его словам, о конкретных датах трудно говорить, нужна плотная работа.

Также Ушаков сообщил, что представители России и США изложили свои принципиальные подходы по Украине. По этому вопросу отдельные команды переговорщиков начнут контакты в своё время.

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